Titicaca Gölü su kurbağaları sudan daha fazla oksijen almak için hangisine benzeyen hareket yaparlar?

Titicaca Gölü su kurbağaları sudan daha fazla oksijen almak için hangisine benzeyen bir hareket yaparlar sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Titicaca Gölü su kurbağaları sudan daha fazla oksijen almak için hangisine benzeyen bir hareket yaparlar?

A: Şınav çekmek

B: Squat yapmak

C: Perende atmak

D: Amuda kalkmak

Doğru cevap: A: Şınav çekmek