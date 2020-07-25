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    • 25.07.2020 12:28
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    Son dakika: 'de operasyonu! 'ya gönderilmek üzere tablolara gizlenmiş bulundu

    Son dakika haberine göre İstanbul ’den ’ya gönderilmek üzere hazırlanmış bir kargo gönderisinden 6 kilo 900 gram çıktı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre olayla ilgili kargoyu gönderen şahsın bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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    İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, 21 Temmuz tarihinde ilçesinde 'ya gönderilmek üzere hazırlanmış bir kargo gönderisinde yapılan kontrolde; 2 adet tabloya zulalanmış halde, piyasa değeri yaklaşık 142 bin lira olan, toplam ağırlığı 6 kilo 900 gram gelem ele geçirildi.

    Konu ile ilgili kargoyu gönderen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

    SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

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