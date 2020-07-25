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    • Yaşam
    • 25.07.2020 Gazete
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    Cilt ve saç renginize uyan renkleri seçerek büyüleyici bir görünüme kavuşabilirsiniz

    Cilt ve saç renginize uyan, ışıltınızı ortaya çıkaran renkleri seçerek büyüleyici bir görünüme kavuşabilirsiniz.İşte sizler için derlediğimiz öneriler...

    Renklerin enerjisi
    Bazı günler insanlar size iltifat etmeden duramazlar, "Bu mor elbise çok yakışmış, harika görünüyorsun" diye… Bunun sebebi nizin o rengin yaydığı frekansla uyumudur. Yazın genellikle daha hareketli olur, canlı renklere yöneliriz; kışın ise daha ciddileşir, siyah, gri ve kahvelere döneriz. Yaz sezonunda size en çok hitap eden renkleri gardırobunuza ekleyebilirsiniz.

    SICAK RENKLER
    Güneşin     enerji veren renklerini üzerinizde taşıyın.

    SOĞUK RENKLER
    Mavi, mor ve yeşilin dinlendiren tonlarıyla huzuru ve şıklığı yakalayın.



    DOĞAL TONLAR
    Pudra ve doğal bej tonlarını seven, sakin ruhlara...

    GÜNÜN YILDIZLARI
    Bugünkü seçimlerim bitkisel içerikli kozmetikler.

    VAZGEÇİLMEZ İKİLİ
    Siyah ve beyazdan sadece kıyafette değil, ayakkabı ve çantada da vazgeçemeyenlere…

    AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ
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