Cilt ve saç renginize uyan renkleri seçerek büyüleyici bir görünüme kavuşabilirsiniz

Bazı günler insanlar size iltifat etmeden duramazlar, "Bu mor elbise çok yakışmış, harika görünüyorsun" diye… Bunun sebebi enerjinizin o rengin yaydığı frekansla uyumudur. Yazın genellikle daha hareketli olur, canlı renklere yöneliriz; kışın ise daha ciddileşir, siyah, gri ve kahvelere döneriz. Yaz sezonunda size en çok hitap eden renkleri gardırobunuza ekleyebilirsiniz.
SICAK RENKLER
Güneşin enerji veren renklerini üzerinizde taşıyın.
SOĞUK RENKLER
Mavi, mor ve yeşilin dinlendiren tonlarıyla huzuru ve şıklığı yakalayın.
DOĞAL TONLAR
Pudra ve doğal bej tonlarını seven, sakin ruhlara...
GÜNÜN YILDIZLARI
Bugünkü seçimlerim bitkisel içerikli kozmetikler.
VAZGEÇİLMEZ İKİLİ
Siyah ve beyazdan sadece kıyafette değil, ayakkabı ve çantada da vazgeçemeyenlere…
AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ
SICAK RENKLER
Güneşin enerji veren renklerini üzerinizde taşıyın.
SOĞUK RENKLER
Mavi, mor ve yeşilin dinlendiren tonlarıyla huzuru ve şıklığı yakalayın.
DOĞAL TONLAR
Pudra ve doğal bej tonlarını seven, sakin ruhlara...
GÜNÜN YILDIZLARI
Bugünkü seçimlerim bitkisel içerikli kozmetikler.
VAZGEÇİLMEZ İKİLİ
Siyah ve beyazdan sadece kıyafette değil, ayakkabı ve çantada da vazgeçemeyenlere…
AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ