Van'da Semra Esen ile karnındaki 36 haftalık bebeğinin kalpleri aynı anda durdu. Bölge hastanesinin 6 branştan doktorları seferber oldu. 4 dakikada bebek sezaryenle alındı. Annesiyle birlikte kalp masajı yapıldı. İkisinin de kalbi tekrar çalıştırılarak hayata bağlandı.
Rahmi alınan, kalp kapakçığı değiştirilen 28 yaşındaki Semra Esen ilk kez bebeğini kucakladı. "Çok mutlu ve heyecanlıyım" açıklamasını yaptı.
Rahmi alınan, kalp kapakçığı değiştirilen 28 yaşındaki Semra Esen ilk kez bebeğini kucakladı. "Çok mutlu ve heyecanlıyım" açıklamasını yaptı.