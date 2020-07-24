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    • Yaşam
    • 24.07.2020 Gazete
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    Yer: ... Kalpleri duran anne ile karnındaki bebeğin mucize kurtuluşu

    'da ile karnındaki 36 haftalık bebeğinin kalpleri aynı anda durdu. Bölge hastanesinin 6 branştan doktorları seferber oldu. 4 dakikada bebek sezaryenle alındı. Annesiyle birlikte kalp masajı yapıldı. İkisinin de kalbi tekrar çalıştırılarak hayata bağlandı.

    4 dakika 2 hayat
    'da ile karnındaki 36 haftalık bebeğinin kalpleri aynı anda durdu. Bölge hastanesinin 6 branştan doktorları seferber oldu. 4 dakikada bebek sezaryenle alındı. Annesiyle birlikte kalp masajı yapıldı. İkisinin de kalbi tekrar çalıştırılarak hayata bağlandı.



    Rahmi alınan, kalp kapakçığı değiştirilen 28 yaşındaki Semra Esen ilk kez bebeğini kucakladı. "Çok mutlu ve heyecanlıyım" açıklamasını yaptı.
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