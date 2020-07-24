Soğan doğrarken gözleriniz yaşarmasın | Pratik bilgiler

Soğan doğramanın göz yaşarttığını herkes bilir. Soğanları doğramadan 15-20 dakika önce buzluğa koyun. Çıkardığınızda hem kabukları daha kolay soyulacak hem de gözleriniz yaşarmayacak.
KARARMAYAN MUZLAR
Muzlar iki gün sonra kararıyor ve sizin canınız sıkılıyor değil mi? Salkım olarak değil de tek başına duran muzlar daha geç kararır. Ayrıca muzu sakın buzdolabına koymayın. Çünkü lezzeti azalır.
DUŞTA ÜTÜ
Ütünüz mü bozuldu? Sakın bunu dert etmeyin! Ütülenecek kıyafetleri askıya asın ve duşa girin. Duştaki buhar kıyafetlerinizi, büyük kırışıklıklardan kurtaracaktır. Denemesi bedava
JEAN MODASI
Jean pantolonun modası asla geçmez. Bilekte biten botlarınızı giyerken pantolon paçanızı içine sokmak için uğraşmayın. Birkaç kat kıvırın. Bu sizi çok daha şık gösterecektir.
KARARMAYAN MUZLAR
Muzlar iki gün sonra kararıyor ve sizin canınız sıkılıyor değil mi? Salkım olarak değil de tek başına duran muzlar daha geç kararır. Ayrıca muzu sakın buzdolabına koymayın. Çünkü lezzeti azalır.
DUŞTA ÜTÜ
Ütünüz mü bozuldu? Sakın bunu dert etmeyin! Ütülenecek kıyafetleri askıya asın ve duşa girin. Duştaki buhar kıyafetlerinizi, büyük kırışıklıklardan kurtaracaktır. Denemesi bedava
JEAN MODASI
Jean pantolonun modası asla geçmez. Bilekte biten botlarınızı giyerken pantolon paçanızı içine sokmak için uğraşmayın. Birkaç kat kıvırın. Bu sizi çok daha şık gösterecektir.