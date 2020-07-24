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    • Yaşam
    • 24.07.2020 Gazete
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    Soğan doğrarken gözleriniz yaşarmasın | Pratik bilgiler

    Soğan doğramanın göz yaşarttığını herkes bilir. Soğanları doğramadan 15-20 dakika önce buzluğa koyun. hem kabukları daha kolay soyulacak hem de gözleriniz yaşarmayacak.

    Gözleri yaşartmasın
    Soğan doğramanın göz yaşarttığını herkes bilir. Soğanları doğramadan 15-20 dakika önce buzluğa koyun. hem kabukları daha kolay soyulacak hem de gözleriniz yaşarmayacak.

    KARARMAYAN MUZLAR
    Muzlar iki gün sonra kararıyor ve sizin canınız sıkılıyor değil mi? Salkım olarak değil de tek başına duran muzlar daha geç kararır. Ayrıca muzu sakın buzdolabına koymayın. Çünkü lezzeti azalır.



    DUŞTA ÜTÜ
    Ütünüz mü bozuldu? Sakın bunu dert etmeyin! Ütülenecek kıyafetleri askıya asın ve duşa girin. Duştaki buhar kıyafetlerinizi, büyük kırışıklıklardan kurtaracaktır. Denemesi bedava

    JEAN MODASI
    Jean pantolonun modası asla geçmez. Bilekte biten botlarınızı giyerken pantolon paçanızı içine sokmak için uğraşmayın. Birkaç kat kıvırın. Bu sizi çok daha şık gösterecektir.
    Haberler Yaşam Soğan doğrarken gözleriniz yaşarmasın | Pratik bilgiler
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