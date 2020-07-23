İKI farklı şehir, iki farklı insan. Biri, kimseye zararı olmayan köpeği öldürürken, diğeri kedi için canını tehlikeye attı. Hatay'da S.A. (28), önceki gün bir evin bahçesindeki 'Goldi' isimli Golden Retreiver cinsi köpeği bıçakladı. Gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı. Köpeği yeniden bıçakladı. Talihsiz hayvan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul'da ise bir kadın sürücü, E-5 karayolunda bir kedi fark etti. Aracını durdurup trafiği kesti. Ezilmekten kurtardığı hayvanı aracına alıp yoluna devam etti...