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    • Yaşam
    • 23.07.2020 Gazete
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    Biri trafiğini kesti sıkışan kediyi kurtardı, diğeri serbest kalınca yaraladığı köpeği öldürdü

    ’da bir cani, yaraladığı köpeği, serbest kalınca yeniden bıçakladı. ’da , karayolundaki kediyi kurtardı...

    Hayvan sever

    İKI farklı şehir, iki farklı insan. Biri, kimseye zararı olmayan köpeği öldürürken, diğeri kedi için canını tehlikeye attı. 'da S.A. (28), önceki gün bir evin bahçesindeki 'Goldi' isimli Golden Retreiver cinsi köpeği bıçakladı. Gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı. Köpeği yeniden bıçakladı. Talihsiz hayvan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 'da ise bir , karayolunda bir kedi fark etti. Aracını durdurup trafiği kesti. Ezilmekten kurtardığı hayvanı aracına alıp yoluna devam etti...

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