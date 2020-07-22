Boyun ağrılarından kurtulmak için eski bir çorabın içini pirinçle doldurup mikrodalgada 40 saniye bekletip boynunuza sarın.
GÜLLER SOLUYOR
Güllerin çok çabuk solması can sıkıcıdır. Vazodaki suyun içine Aspirin atarsanız, güller daha uzun süre canlı kalacak.
SERAMİKLER ÇİZİLİRSE...
Çizilen seramikler konusunda çaresiz değilsiniz. Çatlayan, çizilen seramikleri kaynattığınız süt dolu bir tencerede bekleterek tamir edebilirsiniz.
KOKULU LAMBA
Evinizin mis gibi kokmasını ister misiniz? Lambalarınızın üzerine kokularınızdan veya biraz vanilya sürerseniz, lambalarınızı yaktığınızda mis gibi koku yayılacaktır.
GÜLLER SOLUYOR
Güllerin çok çabuk solması can sıkıcıdır. Vazodaki suyun içine Aspirin atarsanız, güller daha uzun süre canlı kalacak.
SERAMİKLER ÇİZİLİRSE...
Çizilen seramikler konusunda çaresiz değilsiniz. Çatlayan, çizilen seramikleri kaynattığınız süt dolu bir tencerede bekleterek tamir edebilirsiniz.
KOKULU LAMBA
Evinizin mis gibi kokmasını ister misiniz? Lambalarınızın üzerine kokularınızdan veya biraz vanilya sürerseniz, lambalarınızı yaktığınızda mis gibi koku yayılacaktır.