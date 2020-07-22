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    • Yaşam
    • 22.07.2020 Gazete
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    'da kediler için sığınma evi: Papyon in tasma out

    'da sokak kedilerine 'Stres odaları' hazırlandı. Kırmızı kurdeleden papyon şeklinde tasmalar takıldı. İşte 22 Temmuz tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz haberler...

    Papyon in tasma out
    'da sokak kedilerine 'Stres odaları' hazırlandı. Kırmızı kurdeleden papyon şeklinde tasmalar takıldı.

    HERKÜL'ÜN BURNUNU OYDULAR
    'da Roma dönemine ait Herkül kaya kabartmasına defineciler dadandı. 1800 yıllık eserin yüzünü parçaladı.

    ÇATAL-BIÇAK HIRSIZI
    Antalya'da Bayram Sönmez, bir evin camını kırdı. Mutfaktan çatal-bıçak takımını çaldı. Yakalanıp tutuklandı.

    Haberler Yaşam Antalya'da kediler için sığınma evi: Papyon in tasma out
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