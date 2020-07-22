Antalya'da sokak kedilerine 'Stres odaları' hazırlandı. Kırmızı kurdeleden papyon şeklinde tasmalar takıldı.
HERKÜL'ÜN BURNUNU OYDULAR
Bursa'da Roma dönemine ait Herkül kaya kabartmasına defineciler dadandı. 1800 yıllık eserin yüzünü parçaladı.
ÇATAL-BIÇAK HIRSIZI
Antalya'da Bayram Sönmez, bir evin camını kırdı. Mutfaktan çatal-bıçak takımını çaldı. Yakalanıp tutuklandı.
HERKÜL'ÜN BURNUNU OYDULAR
Bursa'da Roma dönemine ait Herkül kaya kabartmasına defineciler dadandı. 1800 yıllık eserin yüzünü parçaladı.
ÇATAL-BIÇAK HIRSIZI
Antalya'da Bayram Sönmez, bir evin camını kırdı. Mutfaktan çatal-bıçak takımını çaldı. Yakalanıp tutuklandı.