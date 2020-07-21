Songül Can 4 ay önce yine düşmüş

Bebeğiyle birlikte 5'inci kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı. Olay dün Bolu'da yaşandı. Songül Can (33) ve 10 aylık bebeği Yaprak misafirliğe gitti. Yan odaya geçen anne, kızını camdan atıp intihara teşebbüs etti. Hastaneye kaldırılan anne-kız tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Talihsiz bebeğin, annesi tarafından 4 ay önce de pencereden düşürüldüğü, yeni taburcu olduğu öğrenildi. Annenin, 6 yaşındaki ilk çocuğu M.C.'yi dünyaya getirdikten sonra psikolojik sorunlar yaşadığı ve her iki doğumun ardından da tedavi gördüğü belirtildi.