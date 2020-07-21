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    • Yaşam
    • 21.07.2020 Gazete
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    4 ay önce yine düşmüş

    ’da , 10 aylık bebeğini 5’inci kattan atıp etti. Psikolojik sorunları olan genç annenin şizofreni tedavisi gördüğü öğrenildi.

    Songül Can 4 ay önce yine düşmüş

    Bebeğiyle birlikte 5'inci kattan düşerek ölen annenin ettiği ortaya çıktı. Olay dün 'da yaşandı. Songül Can (33) ve 10 aylık bebeği Yaprak misafirliğe gitti. Yan odaya geçen anne, kızını camdan atıp intihara teşebbüs etti. Hastaneye kaldırılan anne-kız tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Talihsiz bebeğin, annesi tarafından 4 ay önce de pencereden düşürüldüğü, yeni taburcu olduğu öğrenildi. Annenin, 6 yaşındaki ilk çocuğu M.C.'yi dünyaya getirdikten sonra psikolojik sorunlar yaşadığı ve her iki doğumun ardından da tedavi gördüğü belirtildi.

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