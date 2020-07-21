Merkez Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi'ndeki bir çay ocağında oturan kişilere, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

Saldırıda kurşunların isabet ettiği Mehmet İbiş, Y.H. ile F.A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Mehmet İbiş, Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, motosikletle kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.