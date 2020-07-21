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    • Yaşam
    • 21.07.2020 22:50
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    • 21.07.2020 22:50
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    'da nda oturanlara silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

    'da bir ndakilere düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Çay ocağına silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

    Merkez Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi'ndeki bir nda oturan kişilere, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

    Saldırıda kurşunların isabet ettiği , Y.H. ile F.A. yaralandı.

    Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

    Ağır yaralı olan Mehmet İbiş, Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Polis ekipleri, motosikletle kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

    Haberler Yaşam Malatya'da çay ocağında oturanlara silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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