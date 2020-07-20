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    • Yaşam
    • 20.07.2020 Gazete
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    Stilimi kendim seçerim! İşte bu ın öne çıkan leri...

    Her ne kadar karantina yüzünden çoğumuz için evden çalışma söz konusu olsa da, moda lerini göz ardı edemeyiz. Bu öne çıkan trendleri kendi stilinize uyarlayabilirsiniz...

    Stilimi kendim seçerim

    Her ne kadar karantina yüzünden çoğumuz için evden çalışma söz konusu olsa da, moda lerini göz ardı edemeyiz. Bu öne çıkan trendleri kendi stilinize uyarlayabilirsiniz...

    ROMANTİK DANTEL
    Dantelli kumaşlarla şık ve romantik bir tarz yakalamanız çok kolay olacak. Bu kıyafetlerle gece davetlerine katılabilirsiniz.

    KARPUZ KOLLAR
    Karpuz     kesim omuzlar veya geniş kollar bu yaz sıkça karşımıza çıkıyor.


    GÜNÜN YILDIZLARI
    Marc anthony strictly curls mükemmel dalgalar için saç kremi
    Fiyatı: 109 TL

    Polosmart fs28 hybrid kablosuz kulaklık
    : 69,90 TL

    ELLE SHOES
    Bağcıklı, rahat ve şık sandalet bu yazın gözdesi...
    Fiyatı: 289 TL

    AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ

    Haberler Yaşam Stilimi kendim seçerim! İşte bu yazın öne çıkan trendleri...
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