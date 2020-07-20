Her ne kadar karantina yüzünden çoğumuz için evden çalışma söz konusu olsa da, moda trendlerini göz ardı edemeyiz. Bu yaz öne çıkan trendleri kendi stilinize uyarlayabilirsiniz...

ROMANTİK DANTEL

Dantelli kumaşlarla şık ve romantik bir tarz yakalamanız çok kolay olacak. Bu kıyafetlerle gece davetlerine katılabilirsiniz.

KARPUZ KOLLAR

Karpuz kesim omuzlar veya geniş kollar bu yaz sıkça karşımıza çıkıyor.



GÜNÜN YILDIZLARI

Marc anthony strictly curls mükemmel dalgalar için saç kremi

Fiyatı: 109 TL

Polosmart fs28 hybrid kablosuz kulaklık

Fiyatı: 69,90 TL

ELLE SHOES

Bağcıklı, rahat ve şık sandalet bu yazın gözdesi...

Fiyatı: 289 TL

AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ

