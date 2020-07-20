Her ne kadar karantina yüzünden çoğumuz için evden çalışma söz konusu olsa da, moda trendlerini göz ardı edemeyiz. Bu yaz öne çıkan trendleri kendi stilinize uyarlayabilirsiniz...
ROMANTİK DANTEL
Dantelli kumaşlarla şık ve romantik bir tarz yakalamanız çok kolay olacak. Bu kıyafetlerle gece davetlerine katılabilirsiniz.
KARPUZ KOLLAR
Karpuz kesim omuzlar veya geniş kollar bu yaz sıkça karşımıza çıkıyor.
GÜNÜN YILDIZLARI
Marc anthony strictly curls mükemmel dalgalar için saç kremi
Fiyatı: 109 TL
Polosmart fs28 hybrid kablosuz kulaklık
Fiyatı: 69,90 TL
ELLE SHOES
Bağcıklı, rahat ve şık sandalet bu yazın gözdesi...
Fiyatı: 289 TL
AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ