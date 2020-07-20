Sağlığın şifresi! İşte güçlü bedene sahip olmak için yapılması gerekenler...

Koronavirüs nedeniyle bir kez daha sağlıklı ve güçlü bir bedene sahip olmanın önemini anladık. Normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmamak adına bazı hatırlatmalarda bulunmakta yarar var.

EGZERSİZ YAPIN:

Hiçbir şey yapamasanız bile günde 30 dakika tempolu yürüyüş yaparak nabzınızı yükseltebilir, kalp sağlığınızı güçlendirebilirsiniz. Spor yaptığınız zaman çok daha mutlu ve iyi hissedeceğiniz garanti!

DENGELİ BESLENME:

Bağışıklık için günde yüzde 50-60 karbonhidrat (baklagil, tahıl, meyveler, sebzeler) alınmalı. Aldığınız kalorinin yüzde 15'i protein (et, balık, tavuk, yumurta ve baklagiller), yüzde 15'i ise sağlıklı yağ (zeytinyağı) olmalı.

STRESTEN ARININ:

Sağlıklı bir zihin, sağlıklı bir beden demek. Bu yüzden stresten uzak durmak gerekiyor. Bunun için hızlı bir şekilde zihinsel ve duygusal olarak dengeye kavuşmanıza yardımcı olacak nefes, meditasyon, ARTT gibi teknikleri öğrenin.

SORUNLARI BÜYÜTMEYİN

İlk önce öz sevginizi geliştirin, kendinizi ve çevrenizi sürekli eleştirip yargılamaktan vazgeçin. Hem kendinizin hem de sizin dışınızdaki insanların ve olayların pozitif yönlerine odaklanın. Sorunları büyütüp şikayet etmek yerine, çözüm yollarına yönelin.

ALKOL VE SİGARADAN KAÇININ!

Düzenli alkol alımının sağlığa olan zararları birçok araştırmayla kanıtlanmış durumda. Aynı şekilde sigara ve tütün ürünlerinin de öyle. Hem kendiniz hem de çevreniz için bu zararlı maddeleri hayatınızdan çıkarın.