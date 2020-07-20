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    • Yaşam
    • 20.07.2020 Gazete
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    'de sokak ortasında çocuğunu layan anne tepki topladı!

    'de Nazan S. dün oğluyla dolaşmaya çıktı. Çocuğunu dövmeye başladı. Yere düşen miniği görenler, toplandı. Kadına tepki yağdı. Polise haber verildi. İddiaları reddeden Nazan S. karakola götürüldü.

    Ana tepki!

    Eskişehir'de Nazan S. dün oğluyla dolaşmaya çıktı. Çocuğunu dövmeye başladı. Yere düşen miniği görenler, toplandı. Kadına tepki yağdı. Polise haber verildi. İddiaları reddeden Nazan S. karakola götürüldü.

    Ezgi Akkoyun, "Çocuğun tek başına yere kapaklandığını gördük. Kaybolduğunu zannettik. Sonra kadın geri geldi, çocuğuna yanımızda bir tokat attı. Psikolojik sorunları var gibi. Şikayetçi olacağım, gören herkes de olmalı" dedi.


    Genç kadın, dayakçı anneye büyük tepki gösterdi. Şikayetçi olacağını söyledi.
    Haberler Yaşam Eskişehir'de sokak ortasında çocuğunu tokatlayan anne tepki topladı!
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