Ezgi Akkoyun, "Çocuğun tek başına yere kapaklandığını gördük. Kaybolduğunu zannettik. Sonra kadın geri geldi, çocuğuna yanımızda bir tokat attı. Psikolojik sorunları var gibi. Şikayetçi olacağım, gören herkes de olmalı" dedi.



Genç kadın, dayakçı anneye büyük tepki gösterdi. Şikayetçi olacağını söyledi.