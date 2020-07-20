İş kadını Zelal Kureyşan, 1998'de ABD'ye gitti. Bir restoran zincirinin sahibi oldu. 2016'de Türkiye'de yatırım yapmak istedi. Mehmet Celal Yıldırım, şirketinin hiçbir borcu olmadığına inandırdı, ortalık teklif etti.

Kureyşan, 2.5 milyon lira ödeyip hissenin yüzde 55'ini satın aldı. ABD'ye dönünce şirkete haciz geldiğini öğrendi. 746 bin lira ödemek zorunda bırakıldı. Şirketin bekçisi Hüseyin Haki Kaya ve sözde ortağı Yıldız hakkında dava açıldı.



Mehmet Celal Yıldırım, Zelal Kureyşan'ı dolandırdı.

OSMAN ASİLTÜRK