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    • Yaşam
    • 20.07.2020 Gazete
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    ’de restoran zincirinin sahibi iş kadını 'de yatırım yapmak isterken dolandırıldı!

    İş kadını , 1998'de 'ye gitti. Bir restoran zincirinin sahibi oldu. ABD’de restoran zincirinin sahibi iş kadını Zelal Kureyşan, ’de yatırım yaptı. Şirket ortakları tarafından dolandırıldı.

    Organize işler!

    İş kadını Zelal Kureyşan, 1998'de 'ye gitti. Bir restoran zincirinin sahibi oldu. 2016'de 'de yatırım yapmak istedi. Mehmet Celal Yıldırım, şirketinin hiçbir borcu olmadığına inandırdı, ortalık teklif etti.

    Kureyşan, 2.5 milyon lira ödeyip hissenin yüzde 55'ini satın aldı. ABD'ye dönünce şirkete haciz geldiğini öğrendi. 746 bin lira ödemek zorunda bırakıldı. Şirketin bekçisi Hüseyin Haki Kaya ve sözde ortağı Yıldız hakkında dava açıldı.


    , 'ı dolandırdı.

    OSMAN ASİLTÜRK

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