Haydi tatile! İşte tatilde yanınıza almanız gerekenler

etmeyi hiç bu kadar özlememiştik! Hijyen kuralları ve sosyal mesafeye dikkat ederek çıkacağınız tatillerde, yanınızda mutlaka olması gereken kıyafet, aksesuar ve kozmetik önerilerime göz atabilirsiniz…hem güneşten koruyacak hem de tarzınızı tamamlayacak bir şapkanız olması şart. LCW'nin deniz kabuklarıyla süslü şapkasını yanınızdan ayırmayın. Fiyatı : 34,99 TLteninize hafifve canlılıkveren bir dokunuşiçin HUNCALIFE,Carmina ExclusiveTerracotta Pudraideal… Fiyatı: 12gr, 49,99 TLgözlüğü seçimi çok önemli. Vogue'un bu modelini deneyebilirsiniz. Fiyatı: 420 TLRepublic'in çok sevilen hasır sandaletlerinden sonra şimdi de rengarenk kanaviçe işlemeli, yüzde 100 el emeği, halat çantalarına bayılacaksınız. Fiyatı: 329,90 TLtrendleriniyansıtan mayove bikinimodellerindenbedeninizeen uygununuseçebilirsiniz.Penti, üst119,93 TL; alt93,27 TLBershka, üst 53,95 TL; alt 41,95 TL Zara, mayo, 179,95 TLdaha sakin olan yerleri tercih etmeli ve kalacağınız tesisin hijyen standartlarına uyup uymadığını iyi araştırmalısınız. Bu yazın öne çıkan trendlerinden biri de karavan ya da çadır tatili yapmak. Bu tatil türünde de ortak kullanılan tuvalet, banyo ve yemek alanlarına dikkat edin.100 doğal ve katkısız olduğu belirtilen Propolisli Dudak Koruyucu, Propolisli Kolonya, Suda Çözünebilir Propolis Damla, Yummy Propolis Çilek Keçiboynuzu ve BEE'O On The Go ürünlerinden oluşan Tatil Paketi'ni mutlaka yanınıza alın.bir tişört ister keten veya pamuklu bir gömlekle kombinleyin; tatil bavulunuzun baş tacı Mango jean şort olacak. Fiyatı: 129,90 TL