Haydi tatile! İşte tatilde yanınıza almanız gerekenler

Seyahat etmeyi hiç bu kadar özlememiştik! Hijyen kuralları ve sosyal mesafeye dikkat ederek çıkacağınız tatillerde, yanınızda mutlaka olması gereken kıyafet, aksesuar ve kozmetik önerilerime göz atabilirsiniz…
ŞAPKASIZ ASLA
Sizi hem güneşten koruyacak hem de tarzınızı tamamlayacak bir şapkanız olması şart. LCW'nin deniz kabuklarıyla süslü şapkasını yanınızdan ayırmayın. Fiyatı: 34,99 TL
CİLDİNİZDEKİ IŞILTI
Bronz teninize hafif ve canlılık veren bir dokunuş için HUNCALIFE, Carmina Exclusive Terracotta Pudra ideal… Fiyatı: 12 gr, 49,99 TL
TARZINI YANSIT!
Güneş gözlüğü seçimi çok önemli. Vogue'un bu modelini deneyebilirsiniz. Fiyatı: 420 TL
NEŞELİ ÇANTA
Nomadic Republic'in çok sevilen hasır sandaletlerinden sonra şimdi de rengarenk kanaviçe işlemeli, yüzde 100 el emeği, halat çantalarına bayılacaksınız. Fiyatı: 329,90 TL
PLAJ MODASI
Yaz trendlerini yansıtan mayo ve bikini modellerinden bedeninize en uygununu seçebilirsiniz. Penti, üst 119,93 TL; alt 93,27 TL
Bershka, üst 53,95 TL; alt 41,95 TL Zara, mayo, 179,95 TL
TATİL MEKANINI İYİ ARAŞTIRIN
Nispeten daha sakin olan yerleri tercih etmeli ve kalacağınız tesisin hijyen standartlarına uyup uymadığını iyi araştırmalısınız. Bu yazın öne çıkan trendlerinden biri de karavan ya da çadır tatili yapmak. Bu tatil türünde de ortak kullanılan tuvalet, banyo ve yemek alanlarına dikkat edin.
ÇANTANIZDAKİ ECZANE
Yüzde 100 doğal ve katkısız olduğu belirtilen Propolisli Dudak Koruyucu, Propolisli Kolonya, Suda Çözünebilir Propolis Damla, Yummy Propolis Çilek Keçiboynuzu ve BEE'O On The Go ürünlerinden oluşan Tatil Paketi'ni mutlaka yanınıza alın.
VAZGEÇİLMEZ PARÇA
İster bir tişört ister keten veya pamuklu bir gömlekle kombinleyin; tatil bavulunuzun baş tacı Mango jean şort olacak. Fiyatı: 129,90 TL
YAŞAM GÜNLÜĞÜ - AYSUN ORHAN
ŞAPKASIZ ASLA
Sizi hem güneşten koruyacak hem de tarzınızı tamamlayacak bir şapkanız olması şart. LCW'nin deniz kabuklarıyla süslü şapkasını yanınızdan ayırmayın. Fiyatı: 34,99 TL
CİLDİNİZDEKİ IŞILTI
Bronz teninize hafif ve canlılık veren bir dokunuş için HUNCALIFE, Carmina Exclusive Terracotta Pudra ideal… Fiyatı: 12 gr, 49,99 TL
TARZINI YANSIT!
Güneş gözlüğü seçimi çok önemli. Vogue'un bu modelini deneyebilirsiniz. Fiyatı: 420 TL
NEŞELİ ÇANTA
Nomadic Republic'in çok sevilen hasır sandaletlerinden sonra şimdi de rengarenk kanaviçe işlemeli, yüzde 100 el emeği, halat çantalarına bayılacaksınız. Fiyatı: 329,90 TL
PLAJ MODASI
Yaz trendlerini yansıtan mayo ve bikini modellerinden bedeninize en uygununu seçebilirsiniz. Penti, üst 119,93 TL; alt 93,27 TL
Bershka, üst 53,95 TL; alt 41,95 TL Zara, mayo, 179,95 TL
TATİL MEKANINI İYİ ARAŞTIRIN
Nispeten daha sakin olan yerleri tercih etmeli ve kalacağınız tesisin hijyen standartlarına uyup uymadığını iyi araştırmalısınız. Bu yazın öne çıkan trendlerinden biri de karavan ya da çadır tatili yapmak. Bu tatil türünde de ortak kullanılan tuvalet, banyo ve yemek alanlarına dikkat edin.
ÇANTANIZDAKİ ECZANE
Yüzde 100 doğal ve katkısız olduğu belirtilen Propolisli Dudak Koruyucu, Propolisli Kolonya, Suda Çözünebilir Propolis Damla, Yummy Propolis Çilek Keçiboynuzu ve BEE'O On The Go ürünlerinden oluşan Tatil Paketi'ni mutlaka yanınıza alın.
VAZGEÇİLMEZ PARÇA
İster bir tişört ister keten veya pamuklu bir gömlekle kombinleyin; tatil bavulunuzun baş tacı Mango jean şort olacak. Fiyatı: 129,90 TL
YAŞAM GÜNLÜĞÜ - AYSUN ORHAN