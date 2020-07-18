Muş'ta LGS sınavına giren ve tek soruya yanlış cevap vererek il birincisi olan 8. sınıf öğrencisi Musa Yahya Uzun, eğitim gördüğü Vali Adil Yazar Ortaokulunu ailesiyle birlikte ziyaret etti. Öğretmen İsa ve Emine Uzun çiftinin 14 yaşındaki oğlu Musa Yahya Uzun, LGS sınavında elde ettiği başarısını öğretmenleriyle paylaştı. Pandemi nedeniyle yaklaşık 4 ay boyunca bir araya gelemediği ve telefonla destek aldığı öğretmenleriyle buluşan Uzun, heyecan ve sevincini onlarla paylaşarak katkılarından dolayı teşekkür etti. Okullar arası güreş müsabakalarında Doğu Anadolu Bölgesinde üçüncülük ve Muş birinciliği de elde eden Uzun, başarılarına bir yenisini de ekleyerek LGS'de derece yaptı. Başarısını kitap okumaya borçlu olduğunu anlatan Uzun, "Sınava disiplinli bir şekilde ara vermeden çalıştığını ifade etti. Uzun, "Sınav döneminde öğretmenlerim, ailem ve kursum çok destek oldu. Pandemi döneminde 55-60 güne yakın hiç dışarı çıkmadım. O dönemde bana çok yardımcı oldular. Yapamadığım soruları onlara attım çözdüler, anlattılar hepsine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.