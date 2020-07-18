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    • Yaşam
    • 18.07.2020 Gazete
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    Chia tohumlu ve vişneli kalpler

    . karıştırın. önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika pişirin. Ara katı için vişneyi bir kaba alıp suyunu salması için 30 dakika dinlendirin. Üzerine chia tohumunu ilave edip 15 dakika jel kıvamına gelene kadar bekletin.

    Chia tohumlu ve vişneli kalpler
    Portakalın kabuklarını soyup mutfak robotunda ezin. Üzerine kalan malzemeyi ilave edip iyice karıştırın. Kalp şeklinde porsiyonluk kalıplara pay edip önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika pişirin. Ara katı için vişneyi bir kaba alıp suyunu salması için 30 dakika dinlendirin. Üzerine chia tohumunu ilave edip 15 dakika jel kıvamına gelene kadar bekletin. Pişen porsiyonluk kekleri enine ortadan ikiye kesip ortalarına chia tohumlu karışımı pay edin. Üzeri için bitter çikolatayı benmari usulü erittikten sonra keklerin üzerine gezdirin ve servis yapın.

    4 KİŞİLİK
    2 adet portakal
    200 gram muz püresi
    1/4 su bardağı keçiboynuzu unu
    2 adet yumurtanın akı
    3 yemek kaşığı dut unu
    3 yemek kaşığı bal
    1 adet muz

    ARA KATI İÇİN:
    1 su bardağı çekirdeksiz vişne
    2 yemek kaşığı chia tohumu
    50 gram bitter çikolata

    ÜZERİ İÇİN:
    50-100 gram bitter çikolata

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