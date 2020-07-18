Chia tohumlu ve vişneli kalpler

Portakalın kabuklarını soyup mutfak robotunda ezin. Üzerine kalan malzemeyi ilave edip iyice karıştırın. Kalp şeklinde porsiyonluk kalıplara pay edip önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika pişirin. Ara katı için vişneyi bir kaba alıp suyunu salması için 30 dakika dinlendirin. Üzerine chia tohumunu ilave edip 15 dakika jel kıvamına gelene kadar bekletin. Pişen porsiyonluk kekleri enine ortadan ikiye kesip ortalarına chia tohumlu karışımı pay edin. Üzeri için bitter çikolatayı benmari usulü erittikten sonra keklerin üzerine gezdirin ve servis yapın.
4 KİŞİLİK
2 adet portakal
200 gram muz püresi
1/4 su bardağı keçiboynuzu unu
2 adet yumurtanın akı
3 yemek kaşığı dut unu
3 yemek kaşığı bal
1 adet muz
ARA KATI İÇİN:
1 su bardağı çekirdeksiz vişne
2 yemek kaşığı chia tohumu
50 gram bitter çikolata
ÜZERİ İÇİN:
50-100 gram bitter çikolata
EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER
4 KİŞİLİK
2 adet portakal
200 gram muz püresi
1/4 su bardağı keçiboynuzu unu
2 adet yumurtanın akı
3 yemek kaşığı dut unu
3 yemek kaşığı bal
1 adet muz
ARA KATI İÇİN:
1 su bardağı çekirdeksiz vişne
2 yemek kaşığı chia tohumu
50 gram bitter çikolata
ÜZERİ İÇİN:
50-100 gram bitter çikolata
EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER