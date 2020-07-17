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    • Yaşam
    • 17.07.2020 Gazete
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    Kullanılmış çay poşeti güneş yanığına iyi gelir | Pratik bilgiler

    Kullanılmış çay poşetini soğuduktan sonra güneş yanığı ve böcek ısırıklarını iyileştirmek için kullanabilirsiniz. Ya da gözlerinizin üzerinde biraz bekleterek yorgunluk izlerinizi silebilirsiniz.

    Güneş yanığına iyi gelir
    Kullanılmış çay poşetini soğuduktan sonra güneş yanığı ve böcek ısırıklarını iyileştirmek için kullanabilirsiniz. Ya da gözlerinizin üzerinde biraz bekleterek yorgunluk izlerinizi silebilirsiniz.

    KARBONAT FARKI
    Halı ve döşemelerdeki kötü kokuları yok etmek için karbonat kullanabilirsiniz. bir miktar karbonat serpin sonra süpürün. Ya da döşemelerinizi karbonatlı suyla silmeyi deneyin.



    SÜTLE KOKULAR GİDER
    Buzdolabındaki kokuları gidermek için 1 su bardağı sütü buzdolabına koyup, birkaç gün bekletin ve sonra kullanmadan atın. Ya da buzdolabınızın bir rafına bir kase içerisinde kahve koyunuz.

    DOĞAL TEMİZLİK
    Limon kabuklarını güneşli bir yere koyup kurutursanız özellikle isli ve yağlı mutfak eşyalarınızı ovarken şaşırtıcı sonuçlar alabilirsiniz.
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