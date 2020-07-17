Kullanılmış çay poşeti güneş yanığına iyi gelir | Pratik bilgiler

Kullanılmış çay poşetini soğuduktan sonra güneş yanığı ve böcek ısırıklarını iyileştirmek için kullanabilirsiniz. Ya da gözlerinizin üzerinde biraz bekleterek yorgunluk izlerinizi silebilirsiniz.
KARBONAT FARKI
Halı ve döşemelerdeki kötü kokuları yok etmek için karbonat kullanabilirsiniz. Halınıza bir miktar karbonat serpin sonra süpürün. Ya da döşemelerinizi karbonatlı suyla silmeyi deneyin.
SÜTLE KOKULAR GİDER
Buzdolabındaki kokuları gidermek için 1 su bardağı sütü buzdolabına koyup, birkaç gün bekletin ve sonra kullanmadan atın. Ya da buzdolabınızın bir rafına bir kase içerisinde kahve koyunuz.
DOĞAL TEMİZLİK
Limon kabuklarını güneşli bir yere koyup kurutursanız özellikle isli ve yağlı mutfak eşyalarınızı ovarken şaşırtıcı sonuçlar alabilirsiniz.
KARBONAT FARKI
Halı ve döşemelerdeki kötü kokuları yok etmek için karbonat kullanabilirsiniz. Halınıza bir miktar karbonat serpin sonra süpürün. Ya da döşemelerinizi karbonatlı suyla silmeyi deneyin.
SÜTLE KOKULAR GİDER
Buzdolabındaki kokuları gidermek için 1 su bardağı sütü buzdolabına koyup, birkaç gün bekletin ve sonra kullanmadan atın. Ya da buzdolabınızın bir rafına bir kase içerisinde kahve koyunuz.
DOĞAL TEMİZLİK
Limon kabuklarını güneşli bir yere koyup kurutursanız özellikle isli ve yağlı mutfak eşyalarınızı ovarken şaşırtıcı sonuçlar alabilirsiniz.