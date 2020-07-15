Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    nasıl yapılır? İşte Yörük Böreği tarifi...

    nasıl yapılır? 'dan Yörük Böreği tarifi... İç malzeme için ıspanak, pırasa ve maydanozu ince doğrayıp az tuzla ovun. İçine elinizle ufaladığınız yörük peynirini ilave edip harmanlayın.

    Yörük Böreği

    İç malzeme için ıspanak, pırasa ve maydanozu ince doğrayıp az tuzla ovun. İçine elinizle ufaladığınız yörük peynirini ilave edip harmanlayın. Ekşi maya ile unu geniş ve derin bir kaba alın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar azar azar ve ılık sıcak su ilave edip yoğurun. Üzerini kapatıp 30-40 dakika dinlendirin.

    180 DERECE SICAKLIK
    Kabaran hamuru iki parçaya bölüp büyük boy fırın tepsisi ebadında ve çok ince olmayacak şekilde açın. Bir kat hamuru tepsiye yayıp üzerine iç malzemeyi yerleştirin. İkinci kat hamur ile üzerini kapatıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.

    12-14 KİŞİLİK
    6 su bardağı un
    Ceviz büyüklüğünde ekşi maya
    Su
    Tuz

    İÇ MALZEME İÇİN:
    500 gram ıspanak
    2 adet pırasa
    Yarım demet maydanoz
    250 gram yörük peyniri
    Tuz

    Zamansız Lezzetler - Emine Tunadan

    Haberler Yaşam Yörük Böreği nasıl yapılır? İşte Yörük Böreği tarifi...
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri