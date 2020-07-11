Kanser tedavisi gören minik Ünzile mutlu olsun diye saçlarını kazıttı

Aydın'da Ünzile Özçelik (2.5), kansere yakalandı. Bir gözü alındı. Babası Serdar Özçelik kızı mutlu olsun diye saçlarını kazıttı.
DUMANSIZ SALDA
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü korumaya alındı. Kıyısında sigara içilmesi yasaklandı.
1 DK'DA SOYGUN
Ankara'da 2 kişi gece bankaya girdi. Bir dakikada çelik kasayı çalıp gitti.
DUMANSIZ SALDA
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü korumaya alındı. Kıyısında sigara içilmesi yasaklandı.
1 DK'DA SOYGUN
Ankara'da 2 kişi gece bankaya girdi. Bir dakikada çelik kasayı çalıp gitti.