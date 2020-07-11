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    • Yaşam
    • 11.07.2020 Gazete
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    Kanser tedavisi gören minik Ünzile mutlu olsun diye saçlarını kazıttı

    'da (2.5), kansere yakalandı. Bir gözü alındı. kızı mutlu olsun diye saçlarını kazıttı. İşte 11 Temmuz tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz haberler...

    Haberler Yaşam Kanser tedavisi gören minik Ünzile mutlu olsun diye saçlarını kazıttı
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