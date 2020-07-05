Eve getirdiği hayvanlar yüzünden tartıştığı annesinin ölümüne neden oldu

Manisa'da İlhan Süngerciler (20), iki kedi ile bir köpek aldı. Bu yüzden annesi Nuray Duğrul'la (54) tartıştı.
Oğlunun itmesiyle yere düşen talihsiz kadın hareketsiz kaldı. Cani evlat ise cinayet gibi olayı filme aldı.
EN YAŞLI KEDİ ÖLDÜ
İngiltere'de dünyanın en yaşlı kedisi olan Rubble, 31 yaşında hayatını kaybetti. İnsan yaşıyla 150 yıl yaşadığı belirtildi.
MUTFAKTA YANGIN
İngiliz restoran işletmecisi Causal Dining Group iflas etti. Tam 91 şubesini kapatacağını bildirdi.
Oğlunun itmesiyle yere düşen talihsiz kadın hareketsiz kaldı. Cani evlat ise cinayet gibi olayı filme aldı.
EN YAŞLI KEDİ ÖLDÜ
İngiltere'de dünyanın en yaşlı kedisi olan Rubble, 31 yaşında hayatını kaybetti. İnsan yaşıyla 150 yıl yaşadığı belirtildi.
MUTFAKTA YANGIN
İngiliz restoran işletmecisi Causal Dining Group iflas etti. Tam 91 şubesini kapatacağını bildirdi.