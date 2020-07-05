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    • Yaşam
    • 05.07.2020 Gazete
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    Eve getirdiği hayvanlar yüzünden tartıştığı annesinin ölümüne neden oldu

    Kedi-köpek yüzünden annesinin ölümüne yol açtı. Videoya çekip kaçtı. İşte Takvim Gazetesi’nin 5 Temmuz 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Anne katili
    Manisa'da İlhan Süngerciler (20), iki kedi ile bir köpek aldı. Bu yüzden annesi Nuray Duğrul'la (54) tartıştı.
    Oğlunun itmesiyle yere düşen talihsiz kadın hareketsiz kaldı. Cani evlat ise cinayet gibi olayı filme aldı.



    EN YAŞLI KEDİ ÖLDÜ
    İngiltere'de dünyanın en yaşlı kedisi olan Rubble, 31 yaşında hayatını kaybetti. İnsan yaşıyla 150 yıl yaşadığı belirtildi.

    MUTFAKTA YANGIN
    İngiliz restoran işletmecisi Causal Dining Group iflas etti. Tam 91 şubesini kapatacağını bildirdi.
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