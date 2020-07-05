Eve getirdiği hayvanlar yüzünden tartıştığı annesinin ölümüne neden oldu

Manisa'da İlhan Süngerciler (20), iki kedi ile bir köpek aldı. Bu yüzden annesi Nuray Duğrul'la (54) tartıştı.Oğlunun itmesiyle yere düşen talihsiz kadın hareketsiz kaldı. Cani evlat ise cinayet gibi olayı filme aldı.İngiltere'de dünyanın en yaşlı kedisi olan Rubble, 31 yaşında hayatını kaybetti.150 yıl yaşadığı belirtildi.İngiliz restoran işletmecisi Causal Dining Group iflas etti.