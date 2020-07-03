Türkiye'nin gündemine oturan İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin baba Serdar Tirsi'den şok açıklamalar geldi. Atv'de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programına bağlanan Serdar Tirsi, kızının kaçırıldığını ve öldürüldüğünü iddia etti.
Acılı baba Tirsi, "İkranur'un o dereye kendinin inme şansı yok. Kızımın görmemesi gereken bir şeyi gördüğünü düşünüyoruz. Bir yanlış yapıldı, İkranur bunu gördü. Konuşacağı için öldürülmüş olabilir" dedi.
Baba Serdar Tirsi, kızının dereye düşerek öldüğüne inanmıyor.
7 yaşındaki İkranur, evlerinin 7 kilometre uzağında dere yatağında ölü bulunmuştu.
KANAL YUTTU!
Eskışehir'de evinin önünden kaybolan Yusuf Gurubi, iz takip köpekleri ve insansız hava araçları da kullanılarak her yerde arandı. Otizmli çocuğun cansız bedenine, tam 41 saat sonra kaybolduğu yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Sütlüce Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında ulaşıldı.
MELEK UÇTU
Van'ın Erciş ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yaşayan Memiş ailesinin 2 yaşındaki kızı Melek Memiş, dün sabah su kanalı kenarında oyun oynarken birden kayboldu. Baba Yücel Memiş kızını bulamayınca yetkililere haber verdi. Jandarma ve AFAD minik kızın cesedini buldu.
Acılı baba Tirsi, "İkranur'un o dereye kendinin inme şansı yok. Kızımın görmemesi gereken bir şeyi gördüğünü düşünüyoruz. Bir yanlış yapıldı, İkranur bunu gördü. Konuşacağı için öldürülmüş olabilir" dedi.
Baba Serdar Tirsi, kızının dereye düşerek öldüğüne inanmıyor.
7 yaşındaki İkranur, evlerinin 7 kilometre uzağında dere yatağında ölü bulunmuştu.
KANAL YUTTU!
Eskışehir'de evinin önünden kaybolan Yusuf Gurubi, iz takip köpekleri ve insansız hava araçları da kullanılarak her yerde arandı. Otizmli çocuğun cansız bedenine, tam 41 saat sonra kaybolduğu yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Sütlüce Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında ulaşıldı.
MELEK UÇTU
Van'ın Erciş ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yaşayan Memiş ailesinin 2 yaşındaki kızı Melek Memiş, dün sabah su kanalı kenarında oyun oynarken birden kayboldu. Baba Yücel Memiş kızını bulamayınca yetkililere haber verdi. Jandarma ve AFAD minik kızın cesedini buldu.