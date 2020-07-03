Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    Gebze'de korkuluğa yaslanan minik , 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

    'nin Gebze ilçesinde, evinin salonunda oynarken salon penceresinin dışındaki korkuluğa yaslanan 2,5 yaşındaki Ay, korkuluğun yerinden çıkması sonucu 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

    Katil korkuluk
    Kocaeli Gebze'de Ayşegül ve Yahya Ay çiftinin kızları Esila Deniz (3), 4 katlı binanın en üst katında bulunan evin salon kısmında oynamaya başladı. Balkonun cam korkuluklarına yaslandı. Bu sırada korkuluk, montelendiği yerden çıkması sonucunda çocuk, beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan küçük kız, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acılı aile, balkon korkuluğunun binayı yanlış yapan firma tarafından hatalı montelendiğini açıkladı. Bunun için firmadan şikayetçi olacakları öğrenildi.



    Esila, buradan beton zemine çakıldı.

    Haberler Yaşam Gebze'de korkuluğa yaslanan minik Esila Deniz, 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri