Gebze'de Ayşegül ve Yahya Ay çiftinin kızları4 katlı binanın en üst katında bulunan evin salon kısmında oynamaya başladı. Balkonun cam korkuluklarına yaslandı. Bu sırada korkuluk, montelendiği yerden çıkması sonucunda çocuk, beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan küçük kız, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Bunun için firmadan şikayetçi olacakları öğrenildi.Esila, buradan beton zemine çakıldı.