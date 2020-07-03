Kocaeli Gebze'de Ayşegül ve Yahya Ay çiftinin kızları Esila Deniz (3), 4 katlı binanın en üst katında bulunan evin salon kısmında oynamaya başladı. Balkonun cam korkuluklarına yaslandı. Bu sırada korkuluk, montelendiği yerden çıkması sonucunda çocuk, beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan küçük kız, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acılı aile, balkon korkuluğunun binayı yanlış yapan firma tarafından hatalı montelendiğini açıkladı. Bunun için firmadan şikayetçi olacakları öğrenildi.
Esila, buradan beton zemine çakıldı.
Esila, buradan beton zemine çakıldı.