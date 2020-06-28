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    • Yaşam
    • 28.06.2020 Gazete
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    27 yaşındaki genç bir grup engelli tarafından darp edildi

    'te 27 yaşındaki , bir grup engelli tarafından saldırıya uğradı. O anlar sosyal medyada yayınlandı

    Kimse engel olamadı!
    İstanbul Pendik'te 27 yaşındaki , internetten tanıştığı bir kız ile bir süre aynı evde kaldı. Bir süre sonra aldatıldığını anladı. Sevgilisinden ayrıldı. Genç kız da Temiz'e 'Seni dövdüreceğim' diye mesaj attı.




    Emrullah Temiz, geçen salı günü, kendisi gibi işitme ve konuşma engelli bir grubun saldırısına uğradı. Canını zor kurtardı. Cep telefonuna kaydedilen görüntülerde, bir kişinin Temiz'e saldırdığı ve bıçak çektiği görülürken, bir kişinin de gencin halini cep telefonu ile birine izlettirdiği ve yaşananları anlattığı görülüyor. Genç adam, eski kız arkadaşından özür dilettiriliyor.



    Saldırganlar, genç adama acımasızca vurdular.
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