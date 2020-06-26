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    • Yaşam
    • 26.06.2020 Gazete
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    Parkta 'yüksek sesle konuşma' cinayeti: Sopayla dövüp, bıçakladılar

    Konyalı Derviş Bakım, parka gitti. Sesi yüksek çıkıyor diye darp edildi. Kanlar içinde hastaneye yetiştirildi. Can verdi. Polis katil ya da katilleri arıyor. İşte Takvim Gazetesi’nin 26 Haziran 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Cinayet hadisesi
    Konyalı Derviş Bakım, parka gitti. Sesi yüksek çıkıyor diye darp edildi. Kanlar içinde hastaneye yetiştirildi. Can verdi. Polis katil ya da katilleri arıyor.


    SICAK VE NEM BAYILTACAK
    Pazar'dan itibaren Marmara ve Karadeniz'de hava aşırı sıcak olacak. Yüksek nem ise kalp rahatsızlığı ve astımı olanları zorlayacak.


    PSİKOLOJİK ŞİDDET
    İstanbul'da psikolog Yasemin Meriç Kazdal, evli yapımcı Sinan Ü'nün aşkına karşılık vermedi. Bu yüzden psikolojik şiddet gördüğünü söyledi.

    40 DOLAR DIOR
    Christian Dior, beyaz sabuna el attı! Ancak el yaktı! Bir kalıp sabunu 40 dolardan sattı.
    Haberler Yaşam Parkta 'yüksek sesle konuşma' cinayeti: Sopayla dövüp, bıçakladılar
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