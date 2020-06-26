Parkta 'yüksek sesle konuşma' cinayeti: Sopayla dövüp, bıçakladılar

Konyalı Derviş Bakım, parka gitti. Sesi yüksek çıkıyor diye darp edildi. Kanlar içinde hastaneye yetiştirildi. Can verdi. Polis katil ya da katilleri arıyor.
SICAK VE NEM BAYILTACAK
Pazar'dan itibaren Marmara ve Karadeniz'de hava aşırı sıcak olacak. Yüksek nem ise kalp rahatsızlığı ve astımı olanları zorlayacak.
PSİKOLOJİK ŞİDDET
İstanbul'da psikolog Yasemin Meriç Kazdal, evli yapımcı Sinan Ü'nün aşkına karşılık vermedi. Bu yüzden psikolojik şiddet gördüğünü söyledi.
40 DOLAR DIOR
Christian Dior, beyaz sabuna el attı! Ancak el yaktı! Bir kalıp sabunu 40 dolardan sattı.
SICAK VE NEM BAYILTACAK
Pazar'dan itibaren Marmara ve Karadeniz'de hava aşırı sıcak olacak. Yüksek nem ise kalp rahatsızlığı ve astımı olanları zorlayacak.
PSİKOLOJİK ŞİDDET
İstanbul'da psikolog Yasemin Meriç Kazdal, evli yapımcı Sinan Ü'nün aşkına karşılık vermedi. Bu yüzden psikolojik şiddet gördüğünü söyledi.
40 DOLAR DIOR
Christian Dior, beyaz sabuna el attı! Ancak el yaktı! Bir kalıp sabunu 40 dolardan sattı.