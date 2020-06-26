Parkta 'yüksek sesle konuşma' cinayeti: Sopayla dövüp, bıçakladılar

Konyalı Derviş Bakım, parka gitti. Sesi yüksek çıkıyor diye darp edildi. Kanlar içinde hastaneye yetiştirildi. Can verdi. Polis katil ya da katilleri arıyor.Pazar'dan itibaren Marmara ve Karadeniz'de hava aşırı sıcak olacak. Yüksek nem ise kalp rahatsızlığı ve astımı olanları zorlayacak.İstanbul'da psikolog, evli yapımcı'nün aşkınakarşılık vermedi. Bu yüzden psikolojikşiddet gördüğünü söyledi.Christian Dior, beyaz sabuna el attı! Ancak el yaktı! Bir kalıp sabunu 40 dolardan sattı.