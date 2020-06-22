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    • Yaşam
    • 22.06.2020 Gazete
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    'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü annesi yaralandı

    lı şoför Ünsal A, bisiklet kullanan Ebrar'a kızdı. Aracı üzerine sürerek altına aldı. Ebrar öldü, annesi Filiz Deniz (26) ise ağır yaralandı. İşte Takvim Gazetesi’nin 22 Haziran 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberleri…

    Cinayet gibi
    lı şoför Ünsal A, bisiklet kullanan Ebrar'a kızdı. Aracı üzerine sürerek altına aldı. Ebrar öldü, annesi Filiz Deniz (26) ise ağır yaralandı.


    UDUMBARA LAPSEKİ'DE
    Lapseki'deki kiraz bahçesinde, 'Udumbara' çiçeği bulundu. Budistler, bu çiçeğin 3 bin yılda bir açtığına inanıyor.

    DJ CİNAYETİ
    Kocaeli Kartepe'de DJ'lik yapan Levent Bat, evde arkadaşı tarafından tabanca ile vuruldu. Levent Bat kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, gözaltına alınan İbrahim Ö. şakalaşırken tabancanın ateş aldığını iddia etti.

    ÜVEY BABA DEHŞETİ
    Kayseri'de üvey baba Harun S., nikahsız yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi boğarak öldürdü. Cani adam talihsiz yavruyu evin karşısında bulunan mahalle mezarlığına gömdü. Annenin ihbarı üzerine S, yakalandı.

    TORBACI SAVAŞI!
    Antalya'da polis dün, torbacı Barış Y.'yi (22), gözaltına almak istedi. Arkadaşları, ekiplere taşla saldırdı. Şüpheli, ekip otosuna alınarak karakola götürüldü.

    POSTACININ KULAĞINI KOPARDI
    Karaman'da Sezai Ç. (19) ile apartmanına posta dağıtmak için girmeye çalışan ve bahçedeki köpeği tutmasını isteyen Onur Kızıl (25) arasında dün kavga çıktı. Sezai C. postacının kulağını ısırarak kopardı. Talihsiz adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli ise gözaltına alındı. Köpeğin, Sezai Ç.'nin akrabasına ait olduğu ve birlikte besledikleri öğrenildi.

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