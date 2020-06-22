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    • Yaşam
    • 22.06.2020 Gazete
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    'da paniği!

    ’da yaşayan yabancı uyruklu Victoria S. ilaçlama dumanını zannetti. Polisi alarma geçirdi... Kısa sürede bölgeye giden polis ve itfaiye ekipleri, binada inceleme yaptı.

    Victoria paniği!
    Yabancı uyruklu genç kız, ilaçlama dumanını zannedince polisi aradı. Olay dün 'da yaşandı. Victoria S, bina içine ve dairesine dumanlar gelmeye başlayınca durumu, 'yangın çıktı, mahsur kaldık' şeklinde ihbarda bulundu. İtfaiye, dumanın ilaçlamadan kaynaklandığını ve bodrumdan geldiğini belirledi. Polis, vatandaşlara, "İlaçlama yaparken birbirine haber verin" dedi.




    BİNADA İNCELEME YAPILDI
    Kısa sürede bölgeye giden polis ve itfaiye ekipleri, binada inceleme yaptı.
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