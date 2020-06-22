Yabancı uyruklu genç kız, ilaçlama dumanını yangın zannedince polisi aradı. Olay dün Antalya'da yaşandı. Victoria S, bina içine ve dairesine dumanlar gelmeye başlayınca durumu, 'yangın çıktı, mahsur kaldık' şeklinde ihbarda bulundu. İtfaiye, dumanın ilaçlamadan kaynaklandığını ve bodrumdan geldiğini belirledi. Polis, vatandaşlara, "İlaçlama yaparken birbirine haber verin" dedi.
BİNADA İNCELEME YAPILDI
Kısa sürede bölgeye giden polis ve itfaiye ekipleri, binada inceleme yaptı.
BİNADA İNCELEME YAPILDI
Kısa sürede bölgeye giden polis ve itfaiye ekipleri, binada inceleme yaptı.