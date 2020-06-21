Coronavirüs kısıtlamalarının gevşetildiği Türkiye'de ortaya çıkan bazı manzaralar can sıktı. Hatay'ın Arsuz ilçesinde sokağa çıkan kimliği belirsiz kişiler, oturdukları bankın çevresini çöplüğe çevirdi. Gece yarısı görevine başlayan temizlik işçileri de bu manzaraya isyan etti.
Arsuz Belediyesi "Yemiş, içmişsiniz afiyet bal şeker olsun. Kulağınızı çınlattık bilin istedik. Biz üşenmedik, çöpe mesafeyi ölçtük. Keşke siz de 5 metre için üşenmeseydiniz" paylaşımını yaptı.
Arsuz Belediyesi "Yemiş, içmişsiniz afiyet bal şeker olsun. Kulağınızı çınlattık bilin istedik. Biz üşenmedik, çöpe mesafeyi ölçtük. Keşke siz de 5 metre için üşenmeseydiniz" paylaşımını yaptı.