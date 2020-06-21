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    • Yaşam
    • 21.06.2020 Gazete
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    'nden etrafa çöp atanlara tepki: Kulağınızı çınlattık bilin istedik

    ’da banka oturan kişiler, çöplerini bıraktı. "Yemiş, içmişsiniz afiyet bal şeker olsun. Kulağınızı çınlattık bilin istedik. Biz üşenmedik, çöpe mesafeyi ölçtük. Keşke siz de 5 metre için üşenmeseydiniz" paylaşımını yaptı.

    'Arsuz'luk!
    Coronavirüs kısıtlamalarının gevşetildiği 'de ortaya çıkan bazı manzaralar can sıktı. 'ın Arsuz ilçesinde sokağa çıkan kimliği belirsiz kişiler, oturdukları bankın çevresini çöplüğe çevirdi. Gece yarısı görevine başlayan temizlik işçileri de bu manzaraya isyan etti.



    "Yemiş, içmişsiniz afiyet bal şeker olsun. Kulağınızı çınlattık bilin istedik. Biz üşenmedik, çöpe mesafeyi ölçtük. Keşke siz de 5 metre için üşenmeseydiniz" paylaşımını yaptı.
    Haberler Yaşam Arsuz Belediyesi'nden etrafa çöp atanlara tepki: Kulağınızı çınlattık bilin istedik
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