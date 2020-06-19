Yozgat'ta bir otomobil, önceki gün sokak köpeğine çarptı. Yağmur başlayınca polis memuru Burak Okusal, montunu ıslanmaması için yaralı hayvanın üzerine örttü. Belediye görevlileri gelinceye kadar başında bekledi. Köpeği yağmurdan korumaya çalışırken cep telefonuyla görüntülenen ekipler, daha sonra gelen belediye ekiplerine yaralı hayvanı teslim etti.
Köpek, hayvan barınağına götürüldü, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okusal'ın bu hareketi büyük takdir topladı. Sosyal medyada binlerce mesaj atıldı.
Twitter;
Sen ne kral bir adamsın.
Polis memurunu tebrik ediyorum, gözlerim doldu.
Sokak hayvanlarına her zaman yardım etmemiz lazım.
Çok güzel hareket.
Hayvan sevgisi işte böyle bir şey.
Köpek, hayvan barınağına götürüldü, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okusal'ın bu hareketi büyük takdir topladı. Sosyal medyada binlerce mesaj atıldı.
Twitter;
Sen ne kral bir adamsın.
Polis memurunu tebrik ediyorum, gözlerim doldu.
Sokak hayvanlarına her zaman yardım etmemiz lazım.
Çok güzel hareket.
Hayvan sevgisi işte böyle bir şey.