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    • Yaşam
    • 19.06.2020 Gazete
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    Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız öldü

    Kütahya'da, çardakta anne ve babası ile oturan Seda Öztürk (22), yıldırım düşmesi sonucu can verdi. Ailesi sinir krizi geçirdi. İşte Takvim Gazetesi’nin 19 Haziran 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Yıldırım ölüm
    Kütahya'da, çardakta anne ve babası ile oturan Seda Öztürk (22), yıldırım düşmesi sonucu can verdi. Ailesi sinir krizi geçirdi.


    TEKME CEZASI
    İstanbul'da baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel, trafikte hamile kadının aracını tekmeledi. 4'er yıl hapis cezası yedi.

    TALİH KUŞU BATMAN'A KONDU
    Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen 1 kişi 6 milyon 40 bin 649 TL kazandı. Herkes talihliyi aramaya çıktı.
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