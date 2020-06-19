Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız öldü

Kütahya'da, çardakta anne ve babası ile oturan Seda Öztürk (22), yıldırım düşmesi sonucu can verdi. Ailesi sinir krizi geçirdi.İstanbul'da baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel, trafikte hamile kadının aracını tekmeledi. 4'er yıl hapis cezası yedi.Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen 1 kişi 6 milyon 40 bin 649 TL kazandı. Herkes talihliyi aramaya çıktı.