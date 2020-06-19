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    • Yaşam
    • 19.06.2020 Gazete
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    78 kilometre hızla radara yakalanan avukat 288 liralık cezayı iptal ettirdi

    Avukat , 77 kilometre hızla gitmesi gerekirken 78 kilometre ile radara yakalandı. 288 lira ceza kesilen kadın, kararı iptal ettirmeyi başardı.

    Radar zaferi!
    İzmir Barosu avukatlarından , 16 Mart 2020'de hız limiti 70 kilometre olan yolda 78 kilometre hızıyla radara yakalandı. Yüzde 10 yasal tolerans limitiyle en fazla 77 kilometre hızla gitmesi gerekirken 78 kilometre hız yapan genç avukata, 1 kilometrelik hız farkı yüzünden 288 lira para cezası kesildi.



    Avukat Nur Ezikoğlu, 1 kilometrelik hız aşımı nedeniyle kesilen cezayı haksız bularak iptali için dava açtı. Mahkeme hız limitinin sadece 1 kilometre aşılmasının hakkaniyet gereğince makul sayılabileceği kanaatine vararak 288 liralık cezayı iptal ederek emsal bir karar verdi.

    CEYHAN TORLAK
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