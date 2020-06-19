78 kilometre hızla radara yakalanan avukat 288 liralık cezayı iptal ettirdi

İzmir Barosu avukatlarından Zümbül Nur Ezikoğlu, 16 Mart 2020'de hız limiti 70 kilometre olan yolda 78 kilometre hızıyla radara yakalandı. Yüzde 10 yasal tolerans limitiyle en fazla 77 kilometre hızla gitmesi gerekirken 78 kilometre hız yapan genç avukata, 1 kilometrelik hız farkı yüzünden 288 lira para cezası kesildi.
Avukat Nur Ezikoğlu, 1 kilometrelik hız aşımı nedeniyle kesilen cezayı haksız bularak iptali için dava açtı. Mahkeme hız limitinin sadece 1 kilometre aşılmasının hakkaniyet gereğince makul sayılabileceği kanaatine vararak 288 liralık cezayı iptal ederek emsal bir karar verdi.
CEYHAN TORLAK
Avukat Nur Ezikoğlu, 1 kilometrelik hız aşımı nedeniyle kesilen cezayı haksız bularak iptali için dava açtı. Mahkeme hız limitinin sadece 1 kilometre aşılmasının hakkaniyet gereğince makul sayılabileceği kanaatine vararak 288 liralık cezayı iptal ederek emsal bir karar verdi.
CEYHAN TORLAK