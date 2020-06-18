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    • Yaşam
    • 18.06.2020 Gazete
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    kızı Yağmur'u nden geri alabilmek için mücadele başlattı

    Türk baba , kızı Yağmur’u ’nden geri almak için mücadele başlattı, ‘Görüştürmüyorlar, yardım edin’ çağrısı yaptı. Taşındıkları evin bakımsız olmasının gerekçe gösterilerek kızının alındığını anlatan Çelik, yaşadıklarını anlattı.

    Evlat mücadelesi

    Almanya'nın kentinde yaşayan Fatih Çelik, 3.5 yaşındaki kızı Yağmur'u 'nden geri alabilmek için mücadele ediyor.

    Taşındıkları evin bakımsız olmasının gerekçe gösterilerek kızının alındığını anlatan Çelik, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Çocuğumu Alman bir aileye verdiler. 2 hafta sonra arayıp kızımın hastanede olduğunu söylediler. Vücudunda morluklar oluşmuş, psikolojisi bozulmuştu. O günden sonra hiç göremedim. Elimde mahkeme kararı var ama görüşemiyoruz. Yardım bekliyorum."

    Haberler Yaşam Fatih Çelik kızı Yağmur'u Alman Gençlik Dairesinden geri alabilmek için mücadele başlattı
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