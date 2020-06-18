Almanya'nın Bochum kentinde yaşayan Fatih Çelik, 3.5 yaşındaki kızı Yağmur'u Alman Gençlik Dairesi'nden geri alabilmek için mücadele ediyor.

Taşındıkları evin bakımsız olmasının gerekçe gösterilerek kızının alındığını anlatan Çelik, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Çocuğumu Alman bir aileye verdiler. 2 hafta sonra arayıp kızımın hastanede olduğunu söylediler. Vücudunda morluklar oluşmuş, psikolojisi bozulmuştu. O günden sonra hiç göremedim. Elimde mahkeme kararı var ama görüşemiyoruz. Yardım bekliyorum."