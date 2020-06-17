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    • Yaşam
    • 17.06.2020 Gazete
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    Minik doktorların ‘Aniden ayağa kalkacak’ dediği annesinin başında nöbet tutuyor

    Genç kadın, hamileyken geçirdiği kalp krizi sonrası yatalak oldu. Oğlu, doktorların ‘Aniden ayağa kalkacak’ dediği annesinin başında adeta nöbet tutuyor.

    Anne nöbeti!

    Antalya'da 2017'de ikinci çocuğuna 5 buçuk aylık hamileyken geçirdiği kalp krizi sonrası bebeğini düşüren 33 yaşındaki , beyninin oksijensiz kalması nedeniyle konuşamıyor, ayağa kalkamıyor, hareket edemiyor ve yemek yiyemiyor.

    2 buçuk yıldır yatağa bağlı yaşamını sürdüren ve doktorların 'aniden ayağa kalkacak' dediği genç kadının 9 yaşındaki oğlu , özel günlerde mektup yazarak annesinin yatağının kenarındaki perdeye asıyor. Başında nöbet tutuyor.



    9 yaşındaki Yusuf, annesi Zeynep Yıldız'ı bir an olsun yalnız bırakmıyor.

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