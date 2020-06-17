Antalya'da 2017'de ikinci çocuğuna 5 buçuk aylık hamileyken geçirdiği kalp krizi sonrası bebeğini düşüren 33 yaşındaki Zeynep Yıldız, beyninin oksijensiz kalması nedeniyle konuşamıyor, ayağa kalkamıyor, hareket edemiyor ve yemek yiyemiyor.
2 buçuk yıldır yatağa bağlı yaşamını sürdüren ve doktorların 'aniden ayağa kalkacak' dediği genç kadının 9 yaşındaki oğlu Yusuf, özel günlerde mektup yazarak annesinin yatağının kenarındaki perdeye asıyor. Başında nöbet tutuyor.
9 yaşındaki Yusuf, annesi Zeynep Yıldız'ı bir an olsun yalnız bırakmıyor.