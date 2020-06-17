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    • Yaşam
    • 17.06.2020 Gazete
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    Lösemili Yağmur Damla Yanık ilik nakli yapıldı

    Antalyalı Yağmur Damla Yanık, lösemiye yakalandı. Almanya'daki donörün Corona testi negatif çıktı. İlik nakli yapıldı. İşte Takvim Gazetesi’nin 17 Haziran 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Yağmur’a ilik damlası
    Antalyalı Yağmur Damla Yanık, lösemiye yakalandı.
    Almanya'daki donörün Corona testi negatif çıktı. İlik nakli yapıldı.


    AH KADİR!
    'da Kadir D. iki gün önce kayboldu. Ailesi hemen polise koştu.
    Ekipler aramaya koyuldu. Ancak başından kurşunlanmış olarak bulundu.

    BAMYA YAKTI
    'a bamyalar toplandı. Yaşının kilosu 20 TL'den kurusu ise 230 TL'den satıldı!
    Haberler Yaşam Lösemili Yağmur Damla Yanık ilik nakli yapıldı
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