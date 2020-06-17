Lösemili Yağmur Damla Yanık ilik nakli yapıldı

Antalyalı Yağmur Damla Yanık, lösemiye yakalandı.
Almanya'daki donörün Corona testi negatif çıktı. İlik nakli yapıldı.
AH KADİR!
Ordu'da Kadir D. iki gün önce kayboldu. Ailesi hemen polise koştu.
Ekipler aramaya koyuldu. Ancak başından kurşunlanmış olarak bulundu.
BAMYA YAKTI
Yozgat'a bamyalar toplandı. Yaşının kilosu 20 TL'den kurusu ise 230 TL'den satıldı!
Almanya'daki donörün Corona testi negatif çıktı. İlik nakli yapıldı.
AH KADİR!
Ordu'da Kadir D. iki gün önce kayboldu. Ailesi hemen polise koştu.
Ekipler aramaya koyuldu. Ancak başından kurşunlanmış olarak bulundu.
BAMYA YAKTI
Yozgat'a bamyalar toplandı. Yaşının kilosu 20 TL'den kurusu ise 230 TL'den satıldı!