Alacak verecek meselesi cinayetle bitti. Olay cumartesi günü Bursa'da meydana geldi. Tekel bayi işleten Yılmaz Aslankılıç (39), müşterileriyle ilgilenirken para meselesi yüzünden arasında husumet olduğu S.Ö. (50) geldi. Saldırgan, pompalı tüfekle ateş etti. Aslankılıç, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, kurtarılamadı.
Polis, S.Ö. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Y.K. (25) ve A.G.'yi (52) yakaladı. Öte yandan olay anı, işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde S.Ö.'nün iş yerine geldiği, kasada oturan Yılmaz Aslankılıç'a pompalı tüfekle bir el ateş açtığı, adamın yere düştüğü görüldü.
Tekel bayiyi basan saldırgan dehşet saçtı. O anlar kameraya yansıdı.