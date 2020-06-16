Kaza önceki gün Balıkesir'de meydana geldi. Kütahya'da Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64), babası Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu'nun (90), "Çok sıkıldım, beni gezmeye götürün" demesi üzerine, Balıkesir'deki yazlığına götürmeye karar verdi.
Babasının yanı sıra eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), kızı Elif Nur Şirinoğlu (38) ile torunları İsmail Ediz Şirinoğlu (15) ve İbrahim Ediz Şirinoğlu'nu (9) da yanına aldı. Geçirdikleri trafik kazasında kurtulan olmadı.
2 torununu, gelinini ve dünürlerini kaybeden İbrahim Şirinoğlu'nun, 2 yıl önce de 2 kardeşini trafik canavarına kurban verdiği ortaya çıktı.
İHSAN TUNÇOĞLU
Babasının yanı sıra eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), kızı Elif Nur Şirinoğlu (38) ile torunları İsmail Ediz Şirinoğlu (15) ve İbrahim Ediz Şirinoğlu'nu (9) da yanına aldı. Geçirdikleri trafik kazasında kurtulan olmadı.
2 torununu, gelinini ve dünürlerini kaybeden İbrahim Şirinoğlu'nun, 2 yıl önce de 2 kardeşini trafik canavarına kurban verdiği ortaya çıktı.
İHSAN TUNÇOĞLU