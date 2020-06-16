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    • Yaşam
    • 16.06.2020 Gazete
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    ’de 6 kişinin öldüğü dan dram çıktı

    ’de 6 kişinin öldüğü dan dram çıktı. 2 torunu ile gelini ve dünürleri ölen ’nun, 2 yıl önce de kardeşlerini trafik canavarına kurban verdiği anlaşıldı.

    Kazadan dram çıktı!
    önceki gün 'de meydana geldi. 'da Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64), babası Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu'nun (90), "Çok sıkıldım, beni gezmeye götürün" demesi üzerine, Balıkesir'deki yazlığına götürmeye karar verdi.



    Babasının yanı sıra eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), kızı Elif Nur Şirinoğlu (38) ile torunları İsmail (15) ve İbrahim Ediz Şirinoğlu'nu (9) da yanına aldı. Geçirdikleri trafik kazasında kurtulan olmadı.



    2 torununu, gelinini ve dünürlerini kaybeden 'nun, 2 yıl önce de 2 kardeşini trafik canavarına kurban verdiği ortaya çıktı.

    İHSAN TUNÇOĞLU
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