Bursa'da Osman Cenk Karataş, eşi Serpil Karataş ile tartıştı. Öfkeli adam, kadını 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı İlk ifadesinde, "Boşanma aşamasındaki eşimi ben öldürdüm. Öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları aldım. Sizden ricam altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin. Eşime her gün 500 lira vermeme rağmen yetinmiyordu, Bunlara daha fazla dayanamadım" dediği öğrenildi.
ARDI ARDINA SAPLADI
Osman Cenk Karataş, tartıştığı eşi Serpil Karataş'ı bıçaklayarak öldürdü.
ARDI ARDINA SAPLADI
Osman Cenk Karataş, tartıştığı eşi Serpil Karataş'ı bıçaklayarak öldürdü.