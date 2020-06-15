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    • Yaşam
    • 15.06.2020 Gazete
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    in ricası! "Altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin"

    'da , eşi ile tartıştı. Öfkeli adam, kadını 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. zanlısı İlk ifadesinde, "Boşanma aşamasındaki eşimi ben öldürdüm. Öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları aldım. Sizden ricam altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin" dedi.

    Katilin ricası!
    Bursa'da , eşi ile tartıştı. Öfkeli adam, kadını 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. zanlısı İlk ifadesinde, "Boşanma aşamasındaki eşimi ben öldürdüm. Öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları aldım. Sizden ricam altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin. Eşime her gün 500 lira vermeme rağmen yetinmiyordu, Bunlara daha fazla dayanamadım" dediği öğrenildi.



    ARDI ARDINA SAPLADI
    Osman Cenk Karataş, tartıştığı eşi Serpil Karataş'ı bıçaklayarak öldürdü.
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