Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    'da evlerinin havuzunda ölü bulunan anne ile çocukları 'de toprağa verildi

    ’da evlerinin havuzunda ölü olarak bulunan anne ve iki oğlu ’nin ilçesinden toprağa verildi. Acılı baba, “Hangisine yanayım” dedi.

    Hangisine yanayım!
    Eşi ve iki çocuğu yeni aldığı evinin havuzunda boğulan baba TAKVİM'e konuştu. 'da, 2 Haziran günü yeni aldıkları evlerinin havuzunda ölü olarak bulunan Dilek Dikme Yücetepe (30) ile oğulları Cem (4) ve Dersim (2), önceki gün 'nin ilçesine bağlı Kırmızı köprü Çatalyaka köyünde, son yolculuklarına uğurlandı.



    Baba Muharrem Yücetepe, " acısına yanayım. Böyle bir ölümü hak etmediler. Dilek mükemmel bir eş, çok iyi bir anneydi. Bedenleri benden ayrıldı ama sevgileri benimle yaşamaya devam edecek" diye konuştu.
    Haberler Yaşam Fransa'da evlerinin havuzunda ölü bulunan anne ile çocukları Pülümür'de toprağa verildi
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri