Eşi ve iki çocuğu yeni aldığı evinin havuzunda boğulan baba TAKVİM'e konuştu. Fransa'da, 2 Haziran günü yeni aldıkları evlerinin havuzunda ölü olarak bulunan Dilek Dikme Yücetepe (30) ile oğulları Cem (4) ve Dersim (2), önceki gün Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kırmızı köprü Çatalyaka köyünde, son yolculuklarına uğurlandı.
Baba Muharrem Yücetepe, "Hangisinin acısına yanayım. Böyle bir ölümü hak etmediler. Dilek mükemmel bir eş, çok iyi bir anneydi. Bedenleri benden ayrıldı ama sevgileri benimle yaşamaya devam edecek" diye konuştu.
Baba Muharrem Yücetepe, "Hangisinin acısına yanayım. Böyle bir ölümü hak etmediler. Dilek mükemmel bir eş, çok iyi bir anneydi. Bedenleri benden ayrıldı ama sevgileri benimle yaşamaya devam edecek" diye konuştu.