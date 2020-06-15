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    • Yaşam
    • 15.06.2020 Gazete
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    Eşi ve 2 çocuğu ile kazada yaralanan Hatice, yaşama tutunamadı

    Manisa'da geçen ay meydana gelen kazada, hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 çocuğu ve eşi ile yaralanan Hatice Gökdemir (27), 17 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı.

    Hatice tutunamadı
    Manisa'da geçen ay meydana gelen kazada, hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 çocuğu ve eşi ile yaralanan Hatice Gökdemir (27), 17 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı.
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