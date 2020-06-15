Eşi ve 2 çocuğu ile kazada yaralanan Hatice, yaşama tutunamadı
Manisa'da geçen ay meydana gelen kazada, hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 çocuğu ve eşi ile yaralanan Hatice Gökdemir (27), 17 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı.
Manisa'dageçen ay meydanagelen kazada,hafif ticari aracınTIR'a arkadançarpması sonucu2 çocuğu ve eşi ileyaralanan HaticeGökdemir (27),17 gündür tedavigördüğü hastanedeyaşamını yitirdi.Ölüm haberini alanyakınları yıkıldı.