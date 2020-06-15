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    • Yaşam
    • 15.06.2020 Gazete
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    Balıkesir'de katliam gibi : Bir aile yok oldu!

    Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik sında aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi. Cenazeler, morguna kaldırıldı. Otomobil çekici ile çıkartılarak, otoparka çekildi.

    Bir aile yok oldu!

    Tatil yolundaki , bir aileyi yok etti. Korkunç olay dün Balıkesir'de meydana geldi. Yazlıklarına gittikleri öğrenilen Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu'nun (64) kullandığı otomobil, köprü korkuluklarına çarptı.



    Kazada Sürücü Hüseyinbaşoğlu, babası Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), sürücünün eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), kızı Elif Nur Şirinoğlu (38), torunları İsmail Ediz (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) olay yerinde yaşamını yitirdi.



    Cenazeler, Kepsut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil çekici ile çıkartılarak, otoparka çekildi.

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