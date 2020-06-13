Eşi, 20 yıllık birikimleriyle başka adama kadın çaresiz adam yardım bekliyor. Adana'da 51 yaşındaki Kubilay Yılmaz, 40 yaşındaki D.Y. ile 20 sene önce evlendi. 2 çocukları dünyaya geldi. Çiftin aralarında bir sorun yokken iddiaya göre geçen sene Ağustos ayının 20'sinde D.Y., eşinin kredi kartından yaklaşık 11 bin lira para çekti. Evdeki 30 bin lira değerindeki altınları alıp başka bir adamla kaçtı. Kızına da not yazdırdı. Çaresiz adam, bir an önce eşinden boşanıp çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini istiyor. Yılmaz, "Zor durumdayım, yardım edin" dedi.