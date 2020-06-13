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    • Yaşam
    • 13.06.2020 Gazete
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    Hep o şiddet görüyordu!

    'da annesinin 'nü kutlamadığı için kocasını tabancayla yaralayan ve tutuklanan Gizem A.'nın annesi (60) konuştu. Çetinöz, kızının evlendiği günden bugüne kocasından şiddet gördüğünü söyledi.

    Hep o şiddet görüyordu!

    Adana'da annesinin 'nü kutlamadığı için kocasını tabancayla yaralayan ve tutuklanan Gizem A.'nın annesi (60) konuştu. Kızının evlendiği günden bugüne kocasından şiddet gördüğünü söyleyen Çetinöz, "Her şeyi bahane edip kızımı dövüyordu. Kızım en son darp edilip bize geldiğinde kızımın yediği dayaktan dolayı saçları elime geldi. O saçları ben hala saklıyorum" diyerek isyan etti.



    Sonay Çetinöz




    ZİYA RAMOĞLU

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