Hep o şiddet görüyordu!

Adana'da annesinin Anneler Günü'nü kutlamadığı için kocasını tabancayla yaralayan ve tutuklanan Gizem A.'nın annesi Sonay Çetinöz (60) konuştu. Kızının evlendiği günden bugüne kocasından şiddet gördüğünü söyleyen Çetinöz, "Her şeyi bahane edip kızımı dövüyordu. Kızım en son darp edilip bize geldiğinde kızımın yediği dayaktan dolayı saçları elime geldi. O saçları ben hala saklıyorum" diyerek isyan etti.







Sonay Çetinöz









ZİYA RAMOĞLU