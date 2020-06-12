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    • Yaşam
    • 12.06.2020 Gazete
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    Skandal üstüne skandala imza atan bu seferde sahte belge paylaştı!

    , sevgilisi ’nun boşandığını gösteren bir belge yayınladı. Mahkeme tarafından böyle bir karar verilmediği, resmi belgede sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı...

    Evrakta 'Ece'cilik!

    Sunucu 'in yasak aşk yaşadığı 'nun evli olması magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Erken, kişisel sosyal medya hesabından, Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen eşi y'la boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı. İstanbul Aile Mahkemesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    9 AY ÖNCESİNE AİT
    İhbar yazısında, Ece Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen bir resmi belgenin paylaşıldığını, mahkeme tarafından böyle bir karar verilmediğini ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı kaydedildi.

    Mahkeme, gerçeğe yakın şekilde hazırlanmış sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınlayan Erken'in cezalandırılmasını istedi. Erken'in belgesi 9 ay öncesine ait. Benan - Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti ise 3 Haziran 2020 günü tek celsede boşandı.


    Ece Erken, yasak aşkının arabalarına saldırmıştı.

    DİLEK YAMAN

    Haberler Yaşam Skandal üstüne skandala imza atan Ece Erken bu seferde sahte belge paylaştı!
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