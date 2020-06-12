Sunucu Ece Erken'in yasak aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evli olması magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Erken, kişisel sosyal medya hesabından, Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen eşi Benan Mahmutyazıcıoğluy'la boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı. İstanbul Aile Mahkemesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

9 AY ÖNCESİNE AİT

İhbar yazısında, Ece Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen bir resmi belgenin paylaşıldığını, mahkeme tarafından böyle bir karar verilmediğini ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı kaydedildi.

Mahkeme, gerçeğe yakın şekilde hazırlanmış sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınlayan Erken'in cezalandırılmasını istedi. Erken'in belgesi 9 ay öncesine ait. Benan - Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti ise 3 Haziran 2020 günü tek celsede boşandı.



Ece Erken, yasak aşkının arabalarına saldırmıştı.

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