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    • 12.06.2020 11:06
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    • 12.06.2020 11:06
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    'ın ilçesi uğradı

    'ta yaprak açan meşe, söğüt, kavak ve badem ları ların istilasına uğradı. İlçe'nin Müdürü Aktaş, tırtılların sadece ağaçları kuruttuğunu ve ilçalanmasının da doğal dengeyi bozacağını bildirdi.

    Tırtıl istilasına uğrayan ilçemiz...

    ve ilçesindeki kırsal alanda yetişen meşe, kavak, söğüt ve badem ları ların istilası sonucu beyaza büründü. Beytüşşebap'ta bulunan Faraşin Yaylasına kadar ilerleyen tırtıllar ağaçlara ciddi zarar veriyor.

    Konuya ilişkin açıklama yapan Beytüşşebap Müdürü , Amerikan beyaz kelebeği olarak adlandırılan zararlı tırtılın meyve ağaçlarını yapraklarından başlayarak yok etmeye çalıştığını söyledi.

    Aktaş, "Ağaçlara zarar veren tırtılların bizi ilgilendiren meyve ağaçlarıdır. Bölgemizde yoğunluk fazla bu yüzden tırtıllar her yıl olduğu gibi bu yıl da etkisini gösterdi. Amerikan beyaz kelebeği olarak adlandırılan bir zararlı tırtıl. Meyve ağaçlarını yapraklarından başlayarak yok etmeye çalışıyor. Bu dönemde hemen her yerde böyle oluyor. İnsan ve hayvanlara zarar vermiyor ancak ağaçları kurutuyor. Şu an bölgeyi aşırı bir şekilde etkisi altına almamış, ciddi bir yayılma durumu olmadığı için ilaçlamada yapmıyoruz. Doğal dengeyi bozmamak için ilaçlanması da uygun değil herhangi bir zararı yok." dedi.

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