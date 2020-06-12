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    • Yaşam
    • 12.06.2020 Gazete
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    'da yaşayan Hüseyin Instagram'ın açığını buldu!

    'da yaşayan 20 yaşındaki Hüseyin , hesabının mavi tik olması için başvurdu. Fakat reddedildi. Instagram’ın açığını bulan gençler, mavi tik alan isimlerin TC kimlik bilgilerine ulaştı. 5 bin lira ödül teklifi aldı

    Bilgili gençler!

    İstanbul'da yaşayan 20 yaşındaki Hüseyin , hesabının mavi tik olması için başvurdu. Fakat reddedildi. Birçok ünlünün hesaplarında gözüken mavi tike, sahip olmak isteyen Çoban, arkadaşı Arda Kılıç'tan (17) yardım istedi.

    Kılıç, yaptığı araştırmalar sonucu mavi tik ile doğrulanan hesapların TC kimlik bilgilerine ulaştı. Bunun üzerine açığı anlattıkları mail attı. Instagram ekibi, iki Türk gencine teşekkür ederek 750 dolar ödül verdi. Fakat gençler kabul etmedi. Çoban, "O ret ile araştırma yapıp instagram'ın açığını bulduk. Art niyetli kişilerin eline geçebilirdi" dedi.

    Haberler Yaşam İstanbul'da yaşayan Hüseyin Çoban Instagram'ın açığını buldu!
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