Evlat acısı

İstanbul Eyüpsultan'da Oğuzhan Yıldız (21), parkta otururken katledildi.
Olay yerine gelen babası cesedin başında sinir krizi geçirdi. Oğuzhan Yıldız, hapisten yeni çıkmıştı.
HAYVAN SEVER
Kocaeli Derince'de belediye, sokak hayvanları için çeşitli semtlere barınak yaptırdı. 8'i kimliği bilinmeyen kişilerce çalındı.
HALAYA 25 BİN TL
İzmir'de sosyal mesafeyi hiçe sayıp halay çeken 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza kesildi. Hepsi de "Çok pişmanız" dedi.
Olay yerine gelen babası cesedin başında sinir krizi geçirdi. Oğuzhan Yıldız, hapisten yeni çıkmıştı.
HAYVAN SEVER
Kocaeli Derince'de belediye, sokak hayvanları için çeşitli semtlere barınak yaptırdı. 8'i kimliği bilinmeyen kişilerce çalındı.
HALAYA 25 BİN TL
İzmir'de sosyal mesafeyi hiçe sayıp halay çeken 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza kesildi. Hepsi de "Çok pişmanız" dedi.