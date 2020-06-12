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    • Yaşam
    • 12.06.2020 Gazete
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    Evlat acısı

    İstanbul Eyüpsultan'da Oğuzhan Yıldız (21), parkta otururken katledildi. İşte Takvim Gazetesi’nin 12 Haziran 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Evlat acısı
    İstanbul Eyüpsultan'da Oğuzhan Yıldız (21), parkta otururken katledildi.
    Olay yerine gelen babası cesedin başında sinir krizi geçirdi. Oğuzhan Yıldız, hapisten yeni çıkmıştı.


    HAYVAN SEVER
    Kocaeli Derince'de belediye, sokak hayvanları için çeşitli semtlere barınak yaptırdı. 8'i kimliği bilinmeyen kişilerce çalındı.

    HALAYA 25 BİN TL
    İzmir'de sosyal mesafeyi hiçe sayıp halay çeken 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza kesildi. Hepsi de "Çok pişmanız" dedi.
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