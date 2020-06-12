Evlat acısı

İstanbul Eyüpsultan'da Oğuzhan Yıldız (21), parkta otururken katledildi.Olay yerine gelen babası cesedin başında sinir krizi geçirdi. Oğuzhan Yıldız, hapisten yeni çıkmıştı.Kocaeli Derince'de belediye, sokak hayvanları için çeşitli semtlere barınak yaptırdı. 8'i kimliği bilinmeyen kişilerce çalındı.İzmir'de sosyal mesafeyi hiçe sayıp halay çeken 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza kesildi. Hepsi de "Çok pişmanız" dedi.