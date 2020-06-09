Zonguldak'ta dün dehşet dolu anlar yaşandı. Ümit A. (43) çocuklarını göremediği iddiasıyla 11 yıl önce boşandığı eşi Aslı D'nin kapısına dayandı. Zorla içeri daldı.
Saçından sürükledi
Eski eşini, evde bulunan üç evladını ve komşusunun 2 çocuğunu rehin aldı. Daha sonra silahını çıkardı. Genç kadının topuğuna sıktı. İhbar üzerine adrese polis yollandı.
Silahını çekti
KIZINI KULLANMIŞ
Çılgına dönen adam, çocukları bıraktı. Ardından yaralı kadını balkona çıkardı. Tehditler yağdırdı. İki saat sonra teslim olan adam gözaltına alındı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Ümit A'nın işe gitmek için durakta bekleyen kızını silah tehdidiyle eve götürüp, annesi Aslı D.'ye kapıyı açtırdığı ortaya çıktı.
Rehin aldı vurdu.