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    • Yaşam
    • 09.06.2020 Gazete
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    'ta dehşet anları! Zorla girdiği evde eski karısını alıp ayağından vurdu

    'ta dün dehşet dolu anlar yaşandı. Ümit A. (43) çocuklarını göremediği iddiasıyla 11 yıl önce boşandığı eşi D'nin kapısına dayandı. Zorla içeri daldı.

    Ümit kırıklığı!

    Zonguldak'ta dün dehşet dolu anlar yaşandı. Ümit A. (43) çocuklarını göremediği iddiasıyla 11 yıl önce boşandığı eşi Aslı D'nin kapısına dayandı. Zorla içeri daldı.


    Saçından sürükledi

    Eski eşini, evde bulunan üç evladını ve komşusunun 2 çocuğunu rehin aldı. Daha sonra silahını çıkardı. Genç kadının topuğuna sıktı. İhbar üzerine adrese polis yollandı.


    Silahını çekti

    KIZINI KULLANMIŞ
    Çılgına dönen adam, çocukları bıraktı. Ardından yaralı kadını balkona çıkardı. Tehditler yağdırdı. İki saat sonra teslim olan adam gözaltına alındı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Ümit A'nın işe gitmek için durakta bekleyen kızını silah tehdidiyle eve götürüp, annesi Aslı D.'ye kapıyı açtırdığı ortaya çıktı.


    Rehin aldı vurdu.
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