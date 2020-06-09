500 nüfuslu köyde 'şebeke' sorunu yaşanıyor. Vatandaşlar telefonlarıyla görüşme yapmak için köyde geziyor. Kırıkkale'ye 50 kilometre uzaklıkta bulunan 200 haneli ve 500 nüfuslu İmamoğluçeşmesi köyünde yaşayanlar, şebeke sorunu nedeniyle yakınlarıyla iletişim kurmakta sıkıntı yaşıyor.
Gençler cami minaresine çıkarak cep telefonu ile konuşabiliyor. Minareye çıkamayanlar da iletişim sorunun olmadığı 3 kilometre uzaklıktaki dağa çıkıyor. Köylüler için yetkililerden yardım istiyor.
Gençler cami minaresine çıkarak cep telefonu ile konuşabiliyor. Minareye çıkamayanlar da iletişim sorunun olmadığı 3 kilometre uzaklıktaki dağa çıkıyor. Köylüler için yetkililerden yardım istiyor.