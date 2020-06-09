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    • Yaşam
    • 09.06.2020 Gazete
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    Yer: ... Cami minaresine çıkaarak iletişim sağlıyorlar

    'ye 50 kilometre uzaklıkta bulunan 200 haneli ve 500 nüfuslu İmamoğluçeşmesi köyünde cep telefonları çekmeyen vatandaşlar, cami minaresine çıkarak iletişim sağlıyor...

    Alo minare!
    500 nüfuslu köyde 'şebeke' sorunu yaşanıyor. Vatandaşlar telefonlarıyla görüşme yapmak için köyde geziyor. 'ye 50 kilometre uzaklıkta bulunan 200 haneli ve 500 nüfuslu İmamoğluçeşmesi köyünde yaşayanlar, şebeke sorunu nedeniyle yakınlarıyla iletişim kurmakta sıkıntı yaşıyor.



    Gençler cami minaresine çıkarak cep telefonu ile konuşabiliyor. Minareye çıkamayanlar da iletişim sorunun olmadığı 3 kilometre uzaklıktaki dağa çıkıyor. Köylüler için yetkililerden yardım istiyor.

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