Aşklarını Eylül 2017'de nikah masasına taşıyan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 2018'de anlaşmalı olarak boşandı. Daha sonra İtalyan DJ Guido Senia'yla yeni bir ilişkiye başlayan Subaşı'nın aldığı nafaka günlerce konuşuldu.
Şeyma Şubaşı'nın hesap hareketlerini çalıştığı bankanın sistemi üzerinden kayda alıp sosyal medyada paylaşan banka memuru, çalıştığı kurum tarafından fark edilince önce işinden oldu, ardından savcılığa ihbar edildi.
9 yıla kadar hapsi istenen çalışan, "Magazinde çıkan haberlerden dolayı nafakasını merak ettiğim için banka hesabına girdim" dedi.
Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia'yla yeni bir aşka yelken açtı.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile ilk fotoğrafını paylaşmıştı.
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