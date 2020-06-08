



Şeyma Şubaşı'nın hesap hareketlerini çalıştığı bankanın sistemi üzerinden kayda alıp sosyal medyada paylaşan banka memuru, çalıştığı kurum tarafından fark edilince önce işinden oldu, ardından savcılığa ihbar edildi.



9 yıla kadar hapsi istenen çalışan, "Magazinde çıkan haberlerden dolayı nafakasını merak ettiğim için banka hesabına girdim" dedi.