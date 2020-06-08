Kastamonu'nun Yürekveren köyünde yaşayan Enes Karahasan (10), bir süre internet sorunu yaşadı. EBA'daki canlı derslere katılmak için her gün 1 kilometre uzaklıktaki tarlaya yürümeye başladı. O noktada internete bağlanmayı başardı. Küçük yavrunun okuma azmini haberlerde gören Marmarisli iki vatandaşımız ise örnek bir davranışa imza attı.
ARTIK İŞİM KOLAY
Esnaf Tevfik Kahraman, öğrencinin evine internet bağlattı. Özel bir okulun müdürlüğünü yapan Arif Kocaay da çocuğa tablet yolladı. İki aydır, annesinin telefonuyla internetin çektiği tarlaya yürüdüğünü belirten Enes ise büyük mutluluk yaşadı. "Artık işim çok kolay. Oturduğum yerden derslerimi takip ediyorum. Biraz da oyun oynuyorum" ifadelerini kullandı.
Tevfik Kahraman, "Enes'in okumak için verdiği azmi, mücadeleyi sevdik. Onun mutlu olması bizi de çok mutlu etti" dedi.