





Kastamonu'nun Yürekveren köyünde yaşayan Enes Karahasan (10), bir süre internet sorunu yaşadı. EBA'daki canlı derslere katılmak için her gün 1 kilometre uzaklıktaki tarlaya yürümeye başladı. O noktada internete bağlanmayı başardı. Küçük yavrunun okuma azmini haberlerde gören Marmarisli iki vatandaşımız ise örnek bir davranışa imza attı.